SberCIB подтверждает прогнозную цену акций Х5 на уровне 4500 руб

SberCIB Investment Research подтверждает прогнозную цену акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4500 рублей за бумагу и сохраняет оценку "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Компания раскрыла операционные результаты за первый квартал: выручка выросла на 20,7% г/г, а сопоставимая выручка - без учета открытия новых магазинов - на 14,6%.

Среди негативных факторов аналитики выделяют отставание роста сопоставимого чека в "Пятерочке" и "Перекрестке" от продовольственной инфляции. Восприимчивость покупателей к росту цен растет и ограничивает перенос инфляции в цены товаров, отмечают они.

"Позитивный момент - уверенный рост сопоставимого трафика в "Пятерочке": год к году показатель увеличился на 4%, - подчеркивают эксперты инвестбанка. - Это говорит об эффективности стратегии компании и компенсирует эффект от слабой динамики сопоставимого чека. Благодаря этому рост сопоставимой выручки сети сохраняется на высоком уровне - плюс 13,2%".

Аналитики SberCIB считают результаты "ИКС 5" сильными и позитивно оценивают развитие компанией самых перспективных форматов - "Пятерочки" и "Чижика".

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