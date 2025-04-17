"Финам" повысил рейтинг "префов" Сургутнефтегаза до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 63,5 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 21%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Также инвесткомпания сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных акций эмитента с прогнозной стоимостью на уровне 35,7 рубя за штуку, что предполагает потенциал роста 51,3%.

"Сейчас дисконт обыкновенных акций к размеру "кубышки" является практически рекордным в истории, что, на наш взгляд, неоправданно", - отмечает Кауфман.

"Привилегированные акции в последние месяцы снижались в стоимости на фоне аномального укрепления рубля и слабой динамики цен на нефть, так как эти факторы могут снизить прибыль компании по итогам 2025 года. В то же время мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе "префы" поддержит прогнозная дивидендная доходность 19% по итогам 2024 года, - пишет аналитик в материале инвесткомпании. - Кроме того, учитывая динамику цен на нефть, считаем текущее укрепление рубля неустойчивым и ожидаем его постепенного ослабления в ближайшие кварталы, что может оказать дополнительную поддержку "префам".

"Сургутнефтегаз" - одна из крупнейших нефтяных компаний в Российской Федерации. Основные направления деятельности: нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация.

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