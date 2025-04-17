Средняя цена золота во 2К25 может составить $3250/унц. - SberCIB

SberCIB Investment Research повысил прогноз средней стоимости золота во втором квартале 2025 года до $3250 за тройскую унцию, на конец текущего года - до $3600 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков.

Котировки золота толкает вверх высокая неопределенность на глобальных рынках из-за торговой войны между США и Китаем, констатируют эксперты.

Сейчас инвесторы закладывают большую вероятность рецессии в США и замедление темпов роста мировой экономики. На этом фоне растет "аппетит" рынка к защитным активам, отмечают они в обзоре.

"Ждем, что высокая напряженность на глобальных рынках останется актуальной в ближайшие кварталы. Спрос на золото от центробанков и институциональных инвесторов останется таким же высоким. А это будет поддерживать котировки драгметалла, - пишут аналитики инвестбанка. - В связи с этим повысили ожидания. Во втором квартале средняя цена золота может составить $3250 за унцию. Это подразумевает премию в 23% к справедливой цене - $2500 за унцию. Прогноз на конец года - $3600 за унцию".

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