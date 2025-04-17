S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5200-5380п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5200-5380 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюсе. Складывается умеренно позитивный баланс рисков, прогнозируем повышенную волатильность", - отмечает эксперт в обзоре.

"В начале текущей недели на графике сформировалась негативная фигура "крест смерти" (death cross), когда 50-дневная скользящая пересекла сверху вниз 200-дневную. На этом фоне S&P 500 продемонстрировал склонность к снижению, но уровень 5200 пунктов может оказать бенчмарку поддержку, - пишет Мкртчян. - Ближайшее сопротивление на отметке 5500 пунктов совпадает с 50%-ным восстановлением от апрельских минимумов. Наиболее вероятным сценарием выглядит период консолидации S&P 500 в широком диапазоне 5200-5500 пунктов".

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