ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4350 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4350 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

"Ритейлер представил уверенные операционные результаты за 1К25. Считаем, что они трансформируются в привлекательные финансовые", - отмечает эксперт.

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