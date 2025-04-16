"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию для акций X5 на уровне "покупать"

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне "покупать" и ставит на пересмотр прогнозную цену акций компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа "ИКС 5" представила сегодня свои операционные результаты за 1К2025, которые оказались чуть лучше наших оценок, - пишет эксперт в комментарии. - Компания показала высокие темпы роста розничной выручки в 20,7% г/г при отличной динамике сопоставимых продаж. Относительно высокая продовольственная инфляция поспособствовала росту среднего чека. Одновременно ритейлер продемонстрировал рост LFL-трафика на 4,6%, что является самым высоким значением с 3К2023. Наша рекомендация для акций "ИКС 5" остается "покупать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.