"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Полюса против Норникеля"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях "Полюса"/Шорт в акциях "Норильского никеля", открытую 2 апреля 2025 года, с ожидаемой доходностью еще 15% до конца июля, говорится в обзоре инвесткомпании.

"За две недели спред уже составил 11%, или 10% с учетом стоимости фондирования, - пишут аналитики. - Ожидаем увидеть еще до 15% до конца июля. Котировки золота продолжают расти, а цены на промышленные металлы - падать. Это усиливает разницу в оценке стоимости компаний: со 2 апреля дисконт акций "Полюса" к "Норникелю" по мультипликатору Р/Е увеличился с 54 до 62%, несмотря на хороший рост в бумаге первой и падение второй. Считаем, что разрыв в оценках обоих эмитентов будет постепенно сужаться".

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