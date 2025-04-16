S&P 500 будет торговаться в диапазоне 5200-5450п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5200-5450 пунктов в среду при высоком уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику, которую определяют последние корпоративные новости, а прогресс в переговорах о тарифах между США и Китаем по-прежнему отсутствует, - пишет эксперт в комментарии. - Баланс рисков на предстоящую сессию мы оцениваем как негативный, прогнозируем высокий уровень волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5200-5450 пунктов".

Наиболее вероятным сценарием, на взгляд эксперта, выглядит период консолидации S&P 500 в широком диапазоне 5200-5500 пунктов. "При этом с технической точки зрения индекс широкого рынка по-прежнему торгуется ниже всех ключевых скользящих средних, а 50-дневная впервые с марта 2022 года пересекла сверху вниз 200-дневную, что принято считать негативным событием: сформировалась фигура "крест смерти" (death cross). Ближайший уровень сопротивления 5500 пунктов совпадает с 50%-м восстановлением от апрельских минимумов", - указывает Калымбеков.

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