Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций JPMorgan до $240

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций JPMorgan Chase & Co. до $240 за штуку ввиду высокой макроэкономической неопределенности и риска ухудшения экономической конъюнктуры, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент представил сильные результаты за I квартал 2025 года, превысив консенсус-прогнозы по выручке и прибыли, констатируют эксперты. Основными драйверами роста, отмечают они, стали рекордные показатели трейдингового подразделения в сегменте долевых ценных бумаг, уверенный рост доходов от операций с долговыми инструментами, а также дальнейшее улучшение операционной эффективности.

Результаты корпоративно инвестиционного подразделения стали ключевым фактором общего роста финансовых показателей эмитента в квартале, однако значительная макроэкономическая неопределенность и смещение рыночных ожиданий в сторону отсутствия снижений ставок в 2025 году создают ограниченное пространство для дальнейшего роста данного направления, говорится в обзоре инвесткомпании.

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