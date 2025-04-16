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16 апреля 2025 года 11:48
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций "ГК ПИК"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "ГК ПИК", сообщается в комментарии аналитика Андрея Шарова. Девелопер не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в IR-службе эмитента. Официальная рекомендация совета директоров ожидается в мае. "Решение компании не стало сюрпризом. Последние дивиденды "ПИК" выплатил за 2020 год, а возврат к ним сейчас, когда ставки остаются высокими и прибыль снизилась, маловероятен. Поэтому мы считаем, что за 2025 год дивидендов тоже не будет, - пишет эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд. Акции "ГК ПИК" за последний месяц резко скорректировались в стоимости (более чем на 31% вниз). Текущая оценка по мультипликатору P/E на прогнозный 2025 год составляет 3,7х против среднеисторического 7,1х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПИК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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