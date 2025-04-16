"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Займера на уровне 170-180 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций микрофинансовой компании "Займер" на уровне 170-180 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал операционные результаты за 1К25: объем выдачи займов вырос на 8,9% г/г, основной рост показали среднесрочные или IL-займы (+33,2% г/г). "Доля последних в выдачах составила 30%, и мы ожидаем роста этой доли", - отмечают эксперты.

"МФК "Займер" опубликует свои результаты за первый квартал по МСФО 13 мая. Мы также ожидаем, что в мае совет директоров компании объявит свою рекомендацию по дивидендам за 4К24 (ждем 9 руб./акцию, дивдоходность - 6%)", - указывают аналитики.

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