Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- промышленное производство, розничные продажи, инвестиции в основные средства Китая в марте, ВВП Китая в 1К25;

- индекс потребительских цен Великобритании в марте;

- окончательный индекс потребительских цен еврозоны в марте;

- розничные продажи США в марте;

- промышленное производство США в марте;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- индекс цен производителей России в марте;

- квартальные результаты Abbott Laboratories, U.S. Bancorp, Travelers Cos. и Antofagasta.

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