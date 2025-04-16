Индекс Мосбиржи продолжит боковую динамику торгов в среду - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение вялотекущей боковой динамики торгов индекса Мосбиржи в течение основной сессии в среду в отсутствие новых драйверов, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

Эксперт при этом отмечает, что на вечерних торгах может произойти рост волатильности после публикации данных по инфляции.

"Мы уже отмечали, что подъем розничных цен в последнее время вызван увеличением расходов бюджета в январе-феврале более чем на 30% год к году. Сейчас этот фактор начнет ослабевать. и логично вот-вот увидеть снижение инфляции. Если это случится в среду, то "лучше рынка" будут бумаги самых закредитованных компаний и девелоперов. Но взлет их будет очень быстрым и кратковременным. Поэтому спекулянтам стоит купить их заранее с выставлением коротких "стопов". С инвестиционной точки зрения данные акции по-прежнему выглядят непривлекательно", - пишет Антонов в материале инвесткомпании.

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