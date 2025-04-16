Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2780-2850п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2780-2850 пунктов в среду, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Учитывая сохраняющуюся слабость рынка нефти и отсутствие явных поддерживающих новостей, спрос на ключевые "фишки" в среду может остаться сегментированным, а индекс Мосбиржи продолжит проторговывать диапазон 2780-2850 пунктов, - пишет эксперт в комментарии. - Из интересных идей на день в экспортерах выделяем золотопроизводителей, способных продолжить рост ввиду обновления ценами на золото рекордных уровней (в тактическом модельном портфеле мы держим акции ЮГК), во внутренних секторах - "идейные" акции hi-tech (МКПАО "Яндекс", МКПАО "Хэдхантер", Ozon)".

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