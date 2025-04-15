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Главная / Аналитикам / Аналитика / Базовый сценарий - ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу 2025г - Райффайзенбанк
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15 апреля 2025 года 19:01
Базовый сценарий - ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу 2025г - Райффайзенбанк
Базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 95 руб./$1 к концу 2025 года, отмечают аналитики Райффайзенбанка. "Платежный баланс улучшается, несмотря на трудности во внешней торговле: по данным ЦБ, в марте торговый баланс достиг $15 млрд против $11 млрд в феврале, - пишут эксперты в комментарии. - Во многом улучшения в марте обусловлены сезонностью, однако, они заметны и с ее исключением. Так, экспорт, несмотря на санкционные ограничения и падение цен на нефть, смог вырасти на 3,8% м/м. Судя по всему, основной вклад пришелся на ненефтегазовую часть, тогда как экспорт нефти и нефтепродуктов остался стабильным м/м". Несмотря на рост профицита счета текущих операций, по мнению аналитиков банка, рубль выглядит избыточно крепким - ожидания улучшения геополитической ситуации (даже в отсутствие явного прогресса в этом вопросе) остаются существенным фактором крепости российской валюты. "Наш базовый сценарий не предполагает скорых существенных изменений в геополитической плоскости, и мы ожидаем ослабления рубля до 95 руб./$1. к концу года", - прогнозируют стратеги. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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