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15 апреля 2025 года 18:34
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Полюса на уровне 2180 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Полюса" на уровне 2180 руб., что на горизонте от полугода до девяти месяцев предполагает потенциал роста на 14,5%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Владимира Чернова. ГОСА крупнейшего российского золотодобытчика утвердило дивиденд в размере 73 руб. в соответствии с рекомендацией совета директоров (с учетом сплита 1 к 10) и политикой компании, предусматривающей распределение среди акционеров 30% EBITDA. Эксперт полагает, что с учетом тенденции к устойчивому повышению объемов добычи золота можно прогнозировать сохранение или повышение дивиденда в текущем году. "Доходы "Полюса" напрямую зависят от цен на золото, которые остаются высокими ввиду экономической нестабильности, в частности предполагающей риски нового разгона инфляции, что обеспечивает высокий спрос на защитные активы, - отмечает Чернов. - Если цена на золото сохранится в пределах $3000-3500 за унцию, это обеспечит компании стабильный денежный поток и позволит ей увеличить дивиденд до 80-90 руб. на акцию". Перспективы повышения этих выплат и улучшения операционных показателей дают аналитику основание прогнозировать рост котировок "Полюса" в 2025 году на 10-15%. Если котировки золота превысят $3400 за унцию, акции эмитента могут подорожать и на 20%, допускает Чернов. "В целом "Полюс" остается лидером российской золотодобывающей отрасли благодаря объемам производства и самому высокому среди аналогов дивиденда, а также статусу постоянного продавца золота российским банкам. Рыночные мультипликаторы указывают на недооцененность компании", - резюмирует стратег инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЛЮС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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