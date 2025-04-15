Курс рубля, вероятно, постепенно перейдет в диапазон 87-88 руб./$1 - "Велес Капитал"

Курс валютной пары доллар/рубль может постепенно перейти в диапазон 87-88 руб./$1 на фоне выжидательной позиции игроков на рынке, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Ключевым уровнем сопротивления для рубля в паре с долларом мы видим отметку в 80 руб./$1. Прохождение данного уровня станет возможным, только если геополитический позитив найдет фактическое отражение в прогрессе по мирному урегулированию или в смягчении внешних ограничений для российского финрынка и экспорта, - пишет эксперт в комментарии. - Однако более вероятно, что в ближайшее время инвесторы займут выжидательную позицию, наблюдая за развитием событий во внешней торговле на мировых рынках и геополитическом урегулировании. В сложившихся условиях они скорее проявят осторожность, при которой курс доллара может медленно укрепиться в диапазон 87-88 руб./$1".

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