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15 апреля 2025 года 16:41

"АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Акрона

Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Акрона" с прогнозной стоимостью 20177,78 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 27% от текущего уровня, говорится в материале аналитиков.

Как сообщал эмитент, производство товарной продукции группы в 1К25 выросло на 11% год к году (до 2,3 млн тонн); выпуск минеральных удобрений вырос на 8% и достиг 1,9 млн тонн; выпуск промышленной продукции увеличился на 27% д(о более 300 тыс. тонн).

"Эти данные уже заложены в наши оценки справедливой стоимости компании. "Акрон" продолжает стабильно развиваться, несмотря на ухудшение внутренних кредитных и налоговых условий. Инвестиции остаются стабильными: в 2025 году на фоне вложений в Талицкий ГОК ожидается CAPEX на уровне 45 млрд руб., как и в 2023-2024 гг. При этом рыночный прогноз более консервативный - порядка 35 млрд руб., - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре. - В марте, учитывая сохранение сравнительно высокого соотношения CAPEX к выручке и рост долговой нагрузки, мы пересмотрели кратко- и среднесрочные прогнозы рентабельности в сторону понижения. Существенным фактором стал выпуск в IV квартале 2024 года рублевых облигаций на 23,5 млрд руб. с плавающим купоном. Однако влияние на прибыль остаётся умеренным: чистый долг к EBITDA сохраняется на низком уровне 1,7x".

Риски для оценки, указывают в "АКБФ", связаны с волатильностью товарного сегмента на фоне "тарифной войны". Тем не менее, отмечают эксперты, политика США и активная ремонетизация экономики КНР в среднесрочной перспективе являются факторами проинфляционного характера. Потенциальное ослабление спроса на удобрения в 2026 году остается частично компенсированным устойчивыми отпускными ценами. Прогноз роста производства товарной продукции на 2026 год составляет 2-5%.

Прогноз EBITDA по итогам 2025 года составляет 76,42 млрд руб. (снижен с 77,08 млрд руб.), на 2026 год - 100,3 млрд руб.; прогноз чистой прибыли на 2025 год остается на уровне 41,6 млрд руб., говорится в материале инвесткомпании.

"Прогноз дивидендных выплат по итогам 2024 года составляет 340 руб./ао, тогда как рыночный консенсус повысился до 430 руб./ао (с 360-380 руб./ао в марте). На 2025 год мы ожидаем дальнейший рост дивидендов до 500 руб./ао", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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