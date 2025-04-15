Рубль может ослабнуть до 95 руб./$1 к концу 2025г - Райффайзенбанк

Рубль может ослабнуть по отношению к доллару до уровня 95 руб./$1 к концу текущего года, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Несмотря на рост профицита счета текущих операций, на наш взгляд, рубль выглядит избыточно крепким - ожидания улучшения геополитической ситуации (даже в отсутствие явного прогресса в этом вопросе) остаются существенным фактором крепости российской валюты. Наш базовый сценарий не предполагает скорых существенных изменений в геополитической плоскости, и мы ожидаем ослабления рубля до 95 руб./$1 к концу года", - пишут эксперты в комментарии.

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