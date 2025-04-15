ПСБ подтверждает прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 5138 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций HeadHunter на уровне 5138 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков.

"Акции компании смотрятся хорошо как за счет основного бизнеса (портал для поиска работы), так и за счет экосистемы HR-tech, - отмечают эксперты. - При этом основное направление генерирует более высокую рентабельность, а экосистемный бизнес демонстрирует внушительные темпы роста - свыше 50% г/г".

В 2024 году компания отличилась двузначным ростом основных показателей (выручка +34,5% г/г; скорр. чистая прибыль +95,9% г/г), напоминают аналитики банка.

"У HeadHunter отрицательная долговая нагрузка, - подчеркивают они. - Есть только небольшой "короткий" долг, что делает бизнес устойчивым в текущий период высоких ставок. Ожидаем годовую доходность на уровне 14-15% при условии распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли".

МКПАО "Хэдхантер" предоставляет услуги онлайн-подбора персонала. Компания нацелена на объединение соискателей работы с работодателями.

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