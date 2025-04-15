S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5300-5520п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5300-5520 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

По мнению эксперта, динамика фондовых рынков продолжит зависеть от новостей, касающихся внешнеторговой политики Белого дома и ответных мер со стороны партнеров США. "Война тарифов с Китаем продолжает оказывать давление на динамику биржевых инструментов, - отмечает аналитик. - Фьючерсы на основные индексы акций США демонстрируют консолидацию. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5300-5520 пунктов".

Наиболее вероятным сценарием после состоявшегося отскок, на взгляд эксперта, выглядит период консолидации в широком диапазоне. "С технической точки зрения индекс широкого рынка по-прежнему торгуется ниже всех ключевых скользящих средних, а 50-дневная впервые с марта 2022 года пересекла сверху вниз 200-дневную, что принято считать негативным событием: сформировалась фигура "крест смерти" (death cross), - указывает Байтерек. - Ближайший уровень сопротивления 5500 пунктов совпадает с 50%-м восстановлением от апрельских минимумов".

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