"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Займера" с целью 180 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции МФК "Займер" с целью 180 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: 130 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что объем выдач МФК "Займер" за 3 месяца 2025 года составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 9% по сравнению с 13,7 млрд руб. годом ранее. Объем выдач новым клиентам вырос на 20,8% и достиг 1,5 млрд руб. Объем выдач повторным клиентам увеличился на 7,6% до 13,3 млрд руб.

"С технической точки зрения цена находится в растущем тренде. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 130 руб. риск на портфель составит 0.62%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,70", - указывают в "Финаме".

МФК "Займер" - российская финтех-компания, специализирующаяся на выдаче PDL- и installment-займов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.