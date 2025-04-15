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15 апреля 2025 года 12:40

Прогнозная цена акций Arenadata на горизонте до конца 2025г - 160 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ПАО "Группа Аренадата" на горизонте до конца текущего года составляет 160 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Совет директоров эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 23 мая, утвердить дивиденд за 2024 год в сумме 0,86 руб., а за первый квартал 2025 года в размере 2,57 руб. на обыкновенную акцию. Таким образом, отмечает эксперт, суммарная выплата должна составить 3,43 руб. на акцию или 717,4 млн руб. в целом. Доходность будет равняться 2,5% в текущих котировках.

"Напомним, что "Аренадата" является одной из IT-компаний, которые выплачивают дивиденды чаще раза в год (в 2024 году это было сделано дважды). Дивидендная политика предполагает перечисление акционерам не менее 50% скорректированной управленческой чистой прибыли (NIC) по МСФО не реже раза в год при соотношении NetDebt/OIBDA меньше 2, - указывает Мильчакова. - Относительно невысокая дивдоходность компенсируется частотой проведения выплат. Сильные финансовые результаты эмитента и регулярное распределение прибыли среди акционеров способствуют повышению инвестиционной привлекательности компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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