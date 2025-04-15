"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Intel до $21

"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную цену акций Intel Corp. с $17 до $21 и взгляд на перспективы бумаг компании с "негативного" до "нейтрального", сообщается на портале БКС Экспресс.

"Компания теряет долю на основных рынках, выручка снижается, маржинальность близка к минимальным уровням за последние годы, - пишет аналитик Андрей Саенко. - Свободный денежный поток останется отрицательным на протяжении, как минимум, двух лет. Однако в фокусе нового менеджмента - стратегическая трансформация. Здесь возможна монетизация непрофильных активов плюс власти США намерены вернуть в страну передовое технологическое производство чипов - как раз на базе активов Intel. Все это открывает возможности для роста бизнеса компании".

Эксперт выделяет следующие возможные риски:

- Ужесточение конкурентной среды, в частности, более быстрая потеря доли рынка в сегменте центральных процессоров.

- Геополитические риски, в частности, усиление противоречий между Китаем и США.

- Высокая интенсивность капзатрат на строительство собственных заводов и задержки ввода.

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