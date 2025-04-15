Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- отчет по рынку труда Великобритании за февраль;

- ежемесячный отчет МЭА по рынку нефти;

- индекс экономических настроений Германии ZEW за апрель;

- промышленное производство еврозоны в феврале;

- квартальные результаты Johnson & Johnson, Bank of America Corp. и Citigroup Inc.

- акционеры МКПАО "Яндекс" и "Группы ЛСР" обсудят итоговые дивиденды за 2024 год.

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