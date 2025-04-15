"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") негативно оценивает долгосрочные перспективы акций "АЛРОСА" и сохраняет целевую цену на уровне 36 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу снижения на 26%, говорится в обзоре инвесткомпании.

"Несмотря на заметное снижение котировок "АЛРОСА" с начала года (около минус 16%), бумага выглядит недешево. На прибыли компании оказывает давление укрепление рубля. В результате оценка выглядит все еще высокой по Р/Е и предполагает премию в 3 раза к средним значениям", - отмечают Кирилл Чуйко, Дмитрий Казаков и Ахмед Алиев.

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