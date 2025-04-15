Индекс Мосбиржи краткосрочно будет торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов - "БКС МИ"

Индекс Мосбиржи краткосрочно будет торговаться в диапазоне 2800-2900 пунктов в ожидании позитивных новостей, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлия Голдина.

"В понедельник индекс Мосбиржи открылся на зеленой территории, отыгрывая позитивные выходные, однако в течение дня спекулянты поспешили зафиксировать прибыль после мощного отскока, - отмечает эксперт в комментарии. - В итоге бенчмарк закрылся в незначительном минусе возле отметки сильной технической поддержки 2800 пунктов. Ждем, что краткосрочно индекс Мосбиржи будет торговаться в боковике 2800-2900 пунктов, пока на рынок не поступят серьезные позитивные новости, а именно разрешение украинского кризиса и замедление инфляции, которое может повлиять на решение ЦБ РФ по ключевой ставке".

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