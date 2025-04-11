"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "НоваБев Групп" с целевой ценой 615 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Михаила Конькова.

"Производитель алкоголя отчитался о снижении отгрузок на 4,7% г/г в первом квартале 2025 года. Такое снижение оказалось немного выше наших ожиданий. Мы считаем, что снижение отгрузок у компании продолжится и в 2026 году, поскольку удержание доли рынка в высококонкурентном бюджетном сегменте может быть неэффективно и приводить к сокращению маржинальности", - пишет эксперт брокера.

Розничные продажи компании продолжают расти, подчеркивает Коньков. Так, в первом квартале выручка "ВинЛаба" выросла на 19,7% г/г. Однако темпы открытий новых магазинов замедляются. Аналитик считает, что текущие темпы открытий магазинов сохранятся до конца года и по итогам 2025-го будет открыто около 250 новых торговых точек.

"По нашим оценкам, акции Novabev Group все еще перепроданы и на данный момент сохраняют значительный дисконт (20%) к историческому медианному уровню по мультипликатору EV/EBITDA. В связи с этим мы сохраняем нашу рекомендацию "покупать" с таргетом 615 руб./акция", - делает вывод эксперт.

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