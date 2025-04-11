.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Мотивирующие программы Яндекса повышают его инвестпривлекательность - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 апреля 2025 года 18:08
Мотивирующие программы Яндекса повышают его инвестпривлекательность - Freedom Finance Global
Мотивирующие программы "Яндекса" повышают его инвестиционную привлекательность, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Банк России зарегистрировал дополнительную миссию ценных бумаг эмитента, которая пройдет по закрытой подписке и будет предназначена для мотивации сотрудников. В соответствии с решением совета директоров "Яндекса" он дополнительно выпустит 6 млн обыкновенных акций, которые будут переданы аффилированной компании, являющейся администратором мотивационной программы. "Крупные российские корпорации, особенно из ИТ-сектора, традиционно премируют своих сотрудников акциями. Ранее "Яндекс" использовал эту систему мотивации как альтернативу дивидендам, - отмечает Мильчакова. - Для миноритарных акционеров допэмиссия зачастую означает размытие их долей в капитале компании, однако в данном случае ущерба держатели бумаг корпорации не получат, так как ее уставный капитал увеличится максимум на 1,5%". В течение ближайших четырех лет "Яндекс" планирует продолжить проводить допэмиссии по закрытой подписке для тех же корпоративных целей. В результате уставный капитал в общей сложности увеличится на 20%, но для миноритарных акционеров будет выгодно, если компания за счет программ мотивации будет привлекать к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, считает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
11 апреля 2025 года 18:41
Вероятно дальнейшее восстановление индекса Мосбиржи до 3000 пунктов на следующей неделе, полагают аналитики банка ПСБ. "Индекс Мосбиржи восстановился выше 2800 пунктов. Драйвер роста - позитивный фон на международных рынках из-за готовности США отложить импортные пошлины по отношению к торговым... читать дальше
.11 апреля 2025 года 18:22
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "НоваБев Групп" с целевой ценой 615 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Михаила Конькова. "Производитель алкоголя отчитался о снижении отгрузок на 4,7% г/г в первом... читать дальше
.11 апреля 2025 года 17:37
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Селигдара" с целевой ценой 72,7 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Селигдар" представил нейтральные финансовые результаты за 4-й квартал и весь 2024 год, - пишет эксперт. - Выручка от... читать дальше
.11 апреля 2025 года 17:08
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5100-5450 пунктов на торгах в пятницу при сохранении повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов в комментарии. По мнению эксперта, в фокусе внимания участников предстоящих торгов будет стартующий сезон... читать дальше
.11 апреля 2025 года 16:41
"Эйлер Аналитические Технологии" видит драйверы для переоценки акции "НоваБев Групп" в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика Николая Ковалева. "НоваБев Групп" раскрыла операционные результаты за 1к25, показав рост выручки розничной сети "ВинЛаб" на уровне 20% г/г и... читать дальше
.11 апреля 2025 года 16:10
"Цифра брокер" сохраняет прогноз курса рубля на конец 2К25 на уровне 95 руб./$1, говорится в стратегии инвесткомпании на текущий квартал. "Наш прогноз по рублю на конец II квартала составляет 95 руб./$1. Рубль может быть слабее, но вернется примерно к этим уровням, когда пыль на рынке, поднятая... читать дальше
.11 апреля 2025 года 15:40
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает прогнозную цену акций ПАО "МГКЛ" (материнская компания "Мосгорломбарда") на уровне 4,2 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в материале аналитика Марии Лукиной. Потенциал роста составляет 71% с текущих уровней. По предварительным расчетам... читать дальше
.11 апреля 2025 года 15:10
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "НоваБев" и ЮГК и удалив "РусАл" с "Норникелем", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Ростелеком", ЮГК, "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк,... читать дальше
.11 апреля 2025 года 14:45
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в комментарии аналитиков. Совет директоров эмитента рекомендовал итоговые дивиденды за четвертый квартал 2024 года в размере 43,1 руб./акцию с доходностью 6,6%. "Итоговые дивиденды оказались выше нашего... читать дальше
.11 апреля 2025 года 14:21
Акции "НОВАТЭКа" в настоящее время выглядят привлекательно для покупок, прогнозная стоимость на горизонте года составляет 1824 рубля за штуку, говорится в стратегии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер" на второй квартал 2025 года. "Эмитент оценен с дисконтом относительно действующих... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.