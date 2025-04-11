Мотивирующие программы Яндекса повышают его инвестпривлекательность - Freedom Finance Global

Мотивирующие программы "Яндекса" повышают его инвестиционную привлекательность, полагает

ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Банк России зарегистрировал дополнительную миссию ценных бумаг эмитента, которая пройдет по закрытой подписке и будет предназначена для мотивации сотрудников. В соответствии с решением совета директоров "Яндекса" он дополнительно выпустит 6 млн обыкновенных акций, которые будут переданы аффилированной компании, являющейся администратором мотивационной программы.

"Крупные российские корпорации, особенно из ИТ-сектора, традиционно премируют своих сотрудников акциями. Ранее "Яндекс" использовал эту систему мотивации как альтернативу дивидендам, - отмечает Мильчакова. - Для миноритарных акционеров допэмиссия зачастую означает размытие их долей в капитале компании, однако в данном случае ущерба держатели бумаг корпорации не получат, так как ее уставный капитал увеличится максимум на 1,5%".

В течение ближайших четырех лет "Яндекс" планирует продолжить проводить допэмиссии по закрытой подписке для тех же корпоративных целей. В результате уставный капитал в общей сложности увеличится на 20%, но для миноритарных акционеров будет выгодно, если компания за счет программ мотивации будет привлекать к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, считает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.