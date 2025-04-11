"Цифра брокер" сохраняет прогноз курса рубля на конец 2К25 на уровне 95 руб./$1, говорится в стратегии инвесткомпании на текущий квартал.

"Наш прогноз по рублю на конец II квартала составляет 95 руб./$1. Рубль может быть слабее, но вернется примерно к этим уровням, когда пыль на рынке, поднятая действиями Трампа, осядет, и цены на нефть стабилизируются, и станут понятны тенденции репатриации выручки экспортерами, которые могут нарастить продажу валюты из-за снижения цен на нефть и металлы для закрытия потребностей оборотного капитала", - прогнозируют аналитики.

Вероятность другого сценария, на их взгляд, гораздо ниже. Вероятность того, что экспортеры могут выбрать другую стратегию, продолжить наращивать кредитный портфель даже в текущей парадигме высоких ставок и откладывать репатриацию выручки, ожидая ослабления рубля, эксперты находят невысокой.

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