"ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "НоваБев" и ЮГК и удалив "РусАл" с "Норникелем", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "НоваБев", "Ростелеком", ЮГК, "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"За последние 4 месяца акции "НоваБев" отстали в динамике от индекса Мосбиржи более чем на 20%. Появление новостей про IPO сети "Винлаб" может стать драйвером роста котировок в ближайшей перспективе. Также мы ожидаем высвобождение оборотного капитала и оптимизацию капиталовложений компании в 2025 году. Доходность свободного денежного потока может вырасти до 20% - это один из лучших показателей в потребительском секторе", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

В свою очередь, динамика акций ЮГК уступала другим золотодобывающим компаниям с начала года. Эксперт считает, что весь негатив уже заложен в цене и увеличивает экспозицию на золото на фоне введения новых торговых пошлин США и риска стагфляции. Ожидается восстановление операционных показателей в отчетности компании за первое полугодие.

Экспозиция на акции металлургов сокращена из-за роста рисков для глобальной экономики после ужесточения условий международной торговли.

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