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11 апреля 2025 года 13:31
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Henderson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций Henderson на горизонте года, сообщается в обзоре аналитиков. Эмитент объявил о повышении выручки на 24% в марте 2025 года по сравнению с мартом 2024 года. Основной фактор роста, отмечают эксперты инвесткомпании - расширение площадей и увеличение продаж на метр за счет переформатирования магазинов. Онлайн-продажи также остались одним из ключевых источников позитивной динамики (показатель повысился на 48% относительно марта 2024 года). Цифры пока предварительные, детальные операционные показатели за месяц планируется раскрыть 29 апреля. "Наш прогноз выручки по году уже предполагал, что замедление роста в феврале было скорее исключением. У нас позитивный взгляд на акции Henderson на горизонте года. Бумаги торгуются с мультипликаторами EV/EBITDA 3,4х и P/E 6,8x на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год", - пишут аналитики "БКС МИ" в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HENDERSON-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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