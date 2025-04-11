"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций "НоваБев Групп", сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Компания отчиталась об операционных результатах за I квартал текущего года. Динамика осталась довольно слабой. Отгрузки продолжили снижаться. Рост в розничном сегменте был неплохим, но немного замедлился. Сохраняем нейтральный взгляд на акции NovaBev Group с учетом мультипликатора EV/EBITDA 3,8х на базе нашего прогноза EBITDA на 2025 год и прогнозной дивдоходности на двенадцать месяцев вперед на уровне 10%", - пишут эксперты.

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