Диапазон 11,4-11,6 руб. за юань пока остается актуальным - "Алор Брокер"

Торговый диапазон пары юань/рубль в границах 11,4-11,6 руб. за юань пока остается актуальным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Рубль продолжает игнорировать весь глобальный негатив. В среду курс пары юань/рубль падал к нижней границе боковика 11,4-11,6 руб. за юань (от 20 марта), но серьезных попыток пробить ее не предпринял. Пока данный коридор остается актуальным, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - В пятницу ждем данные Банка России по платежному балансу за первый квартал. Стоит иметь в виду, что в дальнейшем основные показатели внешней торговли РФ могут ухудшаться как из-за сезонного снижения спроса на углеводороды, так и в результате падения цен на них. Это несет основную угрозу стабильности рубля".

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