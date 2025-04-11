Рынок акций РФ попытается продолжить отскок в пятницу - "Алор Брокер"

Российский рынок акций будет пытаться продолжить отскок на торгах в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Закрепление индекса Мосбиржи выше отметки в 2800 пунктов по итогам недели немного улучшит техническую картину. Если рынки не получат порцию негатива, то такой ход событий весьма вероятен. Основным тормозом для "нормального" отскока является нефть: на очередном геополитическом негативе она повторит попытку закрепиться ниже $60 за баррель. Поэтому по-прежнему рекомендуем иметь запас ликвидности для усреднения позиций в случае провала индекса Мосбиржи к 2500 пунктам", - пишет эксперт в комментарии.

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