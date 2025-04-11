Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки закрепления в диапазоне 2800-2900п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки закрепления в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Спросу на российские бумаги в последний день недели, по нашему мнению, будут способствовать технические (ряд "фишек" по-прежнему выглядит перепроданным) и конъюнктурные факторы. В числе последних ослабление давления на рынке нефти и в целом неплохая обстановка на мировых рынках, переходящих к ожиданию переговоров США с другими странами по торговле и стартующего в пятницу сезона отчетности, а также надежды на позитивные геополитические новости", - пишет эксперт в комментарии.

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