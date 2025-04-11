"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" с прогнозной стоимостью на уровне 730-760 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал квартал. Отгрузки общие и брендов собственного производства снизились на 4,65% кв/кв и 4,9% кв/кв соответственно - снижение третий квартал подряд, констатируют эксперты. Компания проводит оптимизацию портфеля брендов и запасов из-за высокой ключевой ставки.

С другой стороны, отмечают аналитики, собственная торговая сеть "ВинЛаб" показала рост продаж на 19,4% г/г. Количество торговых точек сети выросло за квартал на 62 магазина, всего их 2103. "Ждем в ближайшие месяцы деталей от менеджмента относительно IPO "ВинЛаба", - говорится в обзоре экспертов.

"Мы ожидаем, что компания покажет в текущем году рост выручки и EBITDA на уровне 20% и выше", - пишут аналитики телеграм-канала.

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