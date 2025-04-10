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10 апреля 2025 года 17:38
ЦБ РФ, вероятно, перейдет к снижению ставки в 3К25 - Freedom Finance Global
Банк России, вероятно, перейдет к снижению ключевой ставки в третьем квартале текущего года, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что недельные данные инфляции подтверждают тренд на замедление. Однако регулятору необходимо убедиться в устойчивости этого тренда, прежде чем снижать ставку (в годовом выражении показатель все еще ускоряется, а регулятор прогнозировал достижение инфляцией пика в апреле, и он еще не пройден), - пишет эксперт. - В апреле изменений в денежно-кредитной политике ждать не стоит. В мае ситуация прояснится, и если дезинфляционный тренд окажется устойчивым, в июне ЦБ может начать обсуждать возможность снижения ставки. Если решение будет принято, то первый шаг в этом направлении может последовать в июле или сентябре текущего года". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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