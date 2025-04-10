АКБФ понизил прогнозную цену бумаг МТС до 282,18 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную стоимость бумаг "МТС" с 282,18 рубля до 256,09 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Дисконт-поправка на риски вложений остается на уровне 25%", - отмечают эксперты.

"Эмитент планирует выплату дивидендов в 2025 году в размере не менее 35 руб. на акцию. Информация соответствует рыночным ожиданиям и нашим прогнозам", - говорится в обзоре инвесткомпании.

Компании в текущем году необходимо погасить значительный долг в размере 402,3 млрд руб., что негативно отразилось на среднесрочных оценках "АКБФ" по справедливой стоимости МТС. "Прогноз чистой прибыли группы на 2025 год сохраняется на уровне 47,9 млрд руб. Также наши оценки предполагают рост выручки и OIBDA в 2025 году на 13% и 5% соответственно. Прогноз выручки эмитента по итогам 2027 года также составляет 1 трлн руб." - указывают аналитики в обзоре.

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