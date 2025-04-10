.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций НоваБев Групп
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
10 апреля 2025 года 15:35
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций НоваБев Групп
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "НоваБев Групп" с прогнозной стоимостью 615 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 33% с учетом прогноза выплаты дивидендов, сообщается в материале аналитика Михаила Конькова. Эмитент опубликовал производственный отчет за первый квартал 2025 года. Отгрузки группы ожидаемо снижаются, отмечает эксперт. Их динамику, по его мнению, можно объяснить меньшей реализацией напитков из эконом-сегмента и смещением фокуса на продажи премиум и суперпремиум брендов. Сейчас ключевое направление стратегии развития компании - продавать меньше, но дороже и с большей маржинальностью. По мнению эксперта Т-Инвестиций, для эконом-сегмента характерна более высокая конкуренция и менее лояльная аудитория. Также Коньков отмечает, что совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить по итогам второго полугодия 2024 года дивиденды в размере 25 рублей на акцию (по текущим ценам дивдоходность более 5%). Группа может поделиться с акционерами дивидендами и за первое полугодие 2025 года. Будущая выплата, скорее всего, будет меньше уже анонсированной, указывает аналитик брокера. "Все из-за того, что большая часть продаж компании приходится на вторую половину года. Также высокая ключевая ставка давит на чистую прибыль эмитента через процентные расходы", - отмечает он в обзоре. - Общая дивдоходность по акциям в текущем году, по нашим расчетам, может составить минимум 6%". "Операционные результаты компании за первый квартал оказались хуже наших ожиданий. В то же время мы продолжаем считать акции перепроданными ввиду значительного дисконта по историческому мультипликатору EV/EBITDA", - говорится в материале эксперта брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАБЕВ/NOVABEV-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
.
11 апреля 2025 года 10:46
Прогнозная стоимость акций "Татнефти" на горизонте года составляет 800 рублей за штуку, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Совет директоров эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 22 мая, одобрить совокупные... читать дальше
.11 апреля 2025 года 10:32
Торговый диапазон пары юань/рубль в границах 11,4-11,6 руб. за юань пока остается актуальным, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Рубль продолжает игнорировать весь глобальный негатив. В среду курс пары юань/рубль падал к нижней... читать дальше
.11 апреля 2025 года 10:16
Индекс RGBI может перейти к плавному подъему к уровню 108 пунктов на следующей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрий Грицкевич. Индекс RGBI четвертый день подряд консолидировался в диапазоне 106-107 пунктов, реагируя на волатильность внешних... читать дальше
.11 апреля 2025 года 10:01
Российский рынок акций будет пытаться продолжить отскок на торгах в пятницу, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Закрепление индекса Мосбиржи выше отметки в 2800 пунктов по итогам недели немного улучшит техническую картину. Если рынки... читать дальше
.11 апреля 2025 года 09:47
Индекс Мосбиржи предпримет новые попытки закрепления в диапазоне 2800-2900 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. "Спросу на российские бумаги в последний день недели, по нашему мнению, будут способствовать... читать дальше
.11 апреля 2025 года 09:47
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 11 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут оценивать перспективы международной торговли и вероятность дальнейшей эскалации торговой войны между Соединенным Штатами и Китаем, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.11 апреля 2025 года 09:30
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "НоваБев Групп" с прогнозной стоимостью на уровне 730-760 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал операционные результаты за первый квартал квартал. Отгрузки общие и брендов... читать дальше
.11 апреля 2025 года 09:12
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ВВП, промышленное производство, торговый баланс Великобритании в феврале; - окончательный индекс потребительских цен Германии в марте; - выступление главы ЕЦБ... читать дальше
.10 апреля 2025 года 19:03
Вероятны колебания индекса Мосбиржи в диапазоне 2650-2750 пунктов в пятницу, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков. "В четверг, 10 апреля, российский фондовый рынок открылся бурным ростом, активные покупки акций продолжались весь день, - отмечает эксперт в комментарии. -... читать дальше
.10 апреля 2025 года 18:39
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка с целью 330 рублей за штуку, говорится в материале инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что после коррекции на рынке Сбер торгуется ниже 1.0х по P/BV. По оценкам менеджмента в 2025 году банк сможет показать рост сопоставимый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.