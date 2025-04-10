"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "НоваБев Групп" с прогнозной стоимостью 615 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 33% с учетом прогноза выплаты дивидендов, сообщается в материале аналитика Михаила Конькова.

Эмитент опубликовал производственный отчет за первый квартал 2025 года. Отгрузки группы ожидаемо снижаются, отмечает эксперт. Их динамику, по его мнению, можно объяснить меньшей реализацией напитков из эконом-сегмента и смещением фокуса на продажи премиум и суперпремиум брендов.

Сейчас ключевое направление стратегии развития компании - продавать меньше, но дороже и с большей маржинальностью. По мнению эксперта Т-Инвестиций, для эконом-сегмента характерна более высокая конкуренция и менее лояльная аудитория.

Также Коньков отмечает, что совет директоров "НоваБев Групп" рекомендовал выплатить по итогам второго полугодия 2024 года дивиденды в размере 25 рублей на акцию (по текущим ценам дивдоходность более 5%).

Группа может поделиться с акционерами дивидендами и за первое полугодие 2025 года. Будущая выплата, скорее всего, будет меньше уже анонсированной, указывает аналитик брокера. "Все из-за того, что большая часть продаж компании приходится на вторую половину года. Также высокая ключевая ставка давит на чистую прибыль эмитента через процентные расходы", - отмечает он в обзоре. - Общая дивдоходность по акциям в текущем году, по нашим расчетам, может составить минимум 6%".

"Операционные результаты компании за первый квартал оказались хуже наших ожиданий. В то же время мы продолжаем считать акции перепроданными ввиду значительного дисконта по историческому мультипликатору EV/EBITDA", - говорится в материале эксперта брокера.

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