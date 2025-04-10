"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 352 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 352 рубля с горизонтом инвестирования на июль 2025 года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20,5%, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эксперты отмечают следующие позитивные моменты:

- Учитывая, что показатель достаточности капитала банковской группы соответствует значению, необходимому для распределения дивидендов, ожидается, что дивиденды Сбербанка за 2024 год составят 36 рублей на одну акцию, возможная дивидендная доходность составляет 12,3%.

- Сбербанк является самым надежным активом в банковском секторе, а дивидендная доходность акций компании превышает среднюю доходность индекса Мосбиржи.

Аналитики сервиса предупреждают, что период высокой инфляции может продлиться дольше ожиданий, и это может изменить риторику Банка России по снижению ключевой ставки и отложить переоценку акций Сбербанка.

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