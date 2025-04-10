S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5200-5650п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в четверг в диапазоне 5200-5650 пунктов при повышенной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Основным движущим фактором для рынка остается развитие событий вокруг войны пошлин, - отмечает эксперт в комментарии. - Устойчивость вчерашнего роста остается под вопросом, так как общий для всех торговых партнеров США тариф 10% введен в действие, а конфликт с Китаем только обострился. Неопределенность, связанная с новыми правилами внешней торговли, продолжает оказывать давление на бизнес и настроения потребителей".

Фьючерсы на американские индексы в данное время торгуются в небольшом минусе. По оценке аналитика, складывается нейтральный баланс рисков. Мкртчан прогнозирует повышенную волатильность на фоне высокой неопределенности в части глобальных торговых взаимоотношений и ориентируется на движения S&P 500 в диапазоне 5200-5650 пунктов.

"С технической точки зрения S&P 500 резко развернулся вверх, впечатляющее ралли улучшило техническую картину, - указывает стратег инвесткомпании. - Впрочем, пока о сломе "медвежьего" тренда говорить рано: индикатор RSI не превысил 50 пунктов, а индекс широкого рынка остается ниже всех ключевых скользящих средних. Сильное сопротивление может оказать область между отметками 5500 и 5580 пунктов. Наиболее вероятным сценарием теперь будет некоторый период консолидации в широком диапазоне".

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