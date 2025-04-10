"Солид Брокер" открыл торговую идею: покупать акции Абрау-Дюрсо с целью 229 руб

"Солид Брокер" открыл торговую идею "покупать акции "Абрау-Дюрсо" с целью 229 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: не выше 185 руб., потенциальная доходность: 23,7%, говорится в материале брокера.

"Чистая прибыль "Абрау Дюрсо" по МСФО в 2024 году составила 1,558 млрд руб. (+54% г/г). Текущие значения мультипликаторов компании котируются вблизи минимальных уровней за пять лет на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, предоставляя инвесторам отличную ценность за небольшую цену", - отмечают аналитики.

Эксперты "Солид Брокер" выделяют следующие факторы роста:

- Потребление отечественного вина стабильно растёт благодаря пошлинам на импортную алкогольную продукцию, стимулированию продаж Правительством, увеличению площади виноградников на юге России.

- Объем алкогольной продукции, купленной в розницу в России в 2024 году, достиг максимальных показателей за последние семь лет.

- Объем продаж в IV квартале 2024 года составил 34,35 млн декалитров (+4% г/г).

- "Абрау-Дюрсо" является не только бенефициаром вытеснения вин Европы с российского рынка, но и прямым выгодополучателем экспортного бизнеса. Компания взяла курс на поставку игристых вин в КНР в 2023 году.

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