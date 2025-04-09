Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Селигдара до 51 руб

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций "Селигдара" с 57 рублей до 51 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

Золотодобытчик опубликовал в среду неоднозначные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, но в целом их можно оценить как достаточно неплохие, считает эксперт инвесткомпании.

Совет директоров эмитента не будет рекомендовать годовому общему собранию акционеров компании, назначенному на 30 апреля, выплачивать финальный дивиденд за второе полугодие 2024 года (за первое полугодие 2024 года уже выплачен дивиденд в размере 4 руб./акцию), обращает внимание Мильчакова.

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