Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка и считает их привлекательными для долгосрочных вложений, сообщается в материале аналитиков сервиса.

Эмитент представил хороший финансовый результат за март 2025 года (по РСБУ) в условиях сокращения кредитования, констатируют эксперты. Положительное влияние на чистую прибыль оказало существенное снижение расходов на резервы и переоценка кредитов, что в текущих условиях высоких процентных ставок формирует риски возможного доначисления резервов в будущие периоды в случае ухудшения качества заемщиков, отмечают они.

Продолжающееся снижение корпоративного кредитования Сбербанка в марте отражает эффективность текущей денежно-кредитной политики Банка России по борьбе с инфляцией и возможности в дальнейшем перейти на смягчение денежно-кредитной политики, говорится в обзоре.

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