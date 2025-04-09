"АКБФ" понизила прогнозные цены "обычки" и "префов" Башнефти до 3320 руб. и 2907 руб. соответственно

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций "Башнефти" с 3499 рублей до 3320 рублей за штуку (предполагает потенциал роста 62% от текущего уровня) и с 3185 рублей до 2907 рублей за штуку (предполагает потенциал роста 169% от текущего уровня) соответственно, рекомендация "покупать" дается для обоих типов бумаг, сообщается в материале аналитиков.

"Оценка по-прежнему учитывает 20%-ную поправку на нерыночные, корпоративные и макроэкономические риски", - отмечают эксперты.

"Мы не рассматриваем снижение цен на нефть во второй половине 2024 года и первой половине 2025 года как устойчивое. Сохраняем общую оценку усиления средне- и долгосрочных факторов, поддерживающих высокие цены на нефть, при этом скорректировав базовый прогноз на первое и второе полугодие 2025 года с $90-100/$120-130 за баррель до $80-90/$110-120 за баррель. Среднегодовой рост мировых цен на нефть в 2025-2031 гг. сохранен на уровне 18%, учитывая накопленные риски дефицита на сырьевом рынке", - указывают аналитики инвесткомпании в обзоре.

"Ожидаемый уровень дивидендных выплат "Башнефти" за 2024 год составляет 147 руб./акцию (против 390 руб./акцию ранее), что близко к рыночным ожиданиям (около 150 руб./акцию). За 2025 год оцениваем выплату в размере 192 руб./акцию", - говорится в материале "АКБФ".

Также эксперты инвесткомпании прогнозируют, что спрэд между привилегированными и обыкновенными акциями может уменьшиться в первом полугодии 2026 года из-за различий в дивидендной доходности, хотя обыкновенные акции могут оставаться востребованными благодаря относительной привлекательности компании в средне- и долгосрочной перспективах.

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