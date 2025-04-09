"Цифра брокер" рекомендует покупать акции Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 380 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Эмитент отчитался за март и первый квартал 2025 года по РСБУ. Банк наращивает свои позиции и остается одной из немногих компаний, чьи акции не поддаются сильной волатильности на фоне всего рынка. Отчет вышел в рамках умеренно позитивного прогноза. Стоит обратить внимание на небольшое увеличение кредитного портфеля на фоне роста ипотечного кредитования и выпуска кредитных картах с начала года для физлиц", - отмечают эксперты.

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