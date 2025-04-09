S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 4830-5160п в среду - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 будет торговаться в диапазоне 4830-5160 пунктов в среду, высокая волатильность сохранится, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков.

"Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют резкий разворот вверх, отражая смену сантимента на фоне шагов Китая по достижению компромисса по вопросу импортных пошлин. Тем не менее баланс рисков на предстоящую сессию мы оцениваем как нейтральный при сохранении высокой волатильности. Прогнозируем движения S&P 500 в диапазоне 4830-5160 пунктов", - пишет эксперт в материале инвесткомпании.

Калымбеков отмечает, что вероятность локального отскока растет, но неспособность индекса широкого рынка закрепиться выше максимума предыдущего дня (около 5250 пунктов) свидетельствует о сильной уязвимости позиций покупателей. Значимую поддержку может оказать область между отметками 4600 и 4800 пунктов, указывает он.

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