"Т-Инвестиции" рекомендуют покупать акции Сбербанка с целью 347 руб., что предполагает потенциал роста на 21% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика Егора Дахтлера.

Сбербанк опубликовал отчет РПБУ за март и первые три месяца 2025 года: чистая прибыль продолжает расти, а рентабельность капитала в первом квартале составила 22,6%, отмечает эксперт.

Розничный кредитный портфель Сбера вырос на 0,3% за счет ипотечного кредитования и кредитных карт. На 1% подрос корпоративный кредитный портфель. По другим сегментам и продуктам розничного и корпоративного кредитования сохраняется отрицательная динамика.

"Мы оцениваем отчетность Сбера за первый квартал 2025-го позитивно, - пишет Дахтлер. - Чистая процентная маржа остается стабильной, ухудшение качества активов незначительное. Отмечаем существенное падение расходов на резервы. Такая динамика поддерживает рост прибыли в условиях ограниченного улучшения балансовых показателей и умеренный рост издержек. Рекомендуем покупать акции Сбера с целевой ценой 347 рублей за бумагу. Потенциальный апсайд - 21%".

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