Рынок ОФЗ не находит поводов для оптимизма - Райффайзенбанк

Рынок ОФЗ не находит поводов для оптимизма, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Рынок рублевого госдолга продолжил падение - за неделю кривая в целом сдвинулась вверх на 50-60 б.п., в большей степени в среднем и длинном участке, - отмечают эксперты. - Индекс RGBI упал до 106 п.п., минимума с февраля. На наш взгляд, главная причина остается в отсутствии поводов для оптимизма относительно перспектив смягчения монетарной политики".

Так, несмотря на ряд достаточно позитивных комментариев на прошлой неделе, в целом регулятор, на взгляд аналитиков банка, сохраняет сдержанный тон. Э. Набиуллина отметила, что ключевая ставка останется высокой продолжительное время, и заявила о подготовке к возможному разворачиванию рискового сценария в мировой и российской экономике (предполагающего снижение темпов роста экономики и более высокую инфляцию), если тарифные войны будут продолжаться и дальше. Также на рынок влияет и внешняя конъюнктура (risk-off, вызванный быстрой и всеобъемлющей эскалацией тарифов США).

Эксперты напоминают, что в марте, согласно данным ЦБ, вложения нерезидентов в ОФЗ оказались рекордными с 2019 года, из-за этого роль внешних факторов на рынок могла возрасти. Наконец, отсутствие явных продвижений в геополитической плоскости также не добавляет оптимизма.

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